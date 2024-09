Corsi per diventare facilitatori digitali

Afol Monza e Brianza cerca persone disoccupate tra i 34 e i 50 anni da inserire in un progetto di formazione della durata di 200 ore che ha l’obiettivo di formare tre diverse figure professionali legate al mondo digitale molto richieste nel mercato del lavoro: facilitatore digitale, content curator, marketer digitale. Si tratta di corsi online e in presenza a Meda o a Seregno per accrescere le competenze digitali e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Tre diverse figure professionali, legate al mondo digitale, attualmente molto richieste nel mercato del lavoro. I corsi consentiranno di acquisire le competenze per diventare Facilitatore digitale, la figura che trasmette competenze digitali di base agli utenti, per conto di enti o aziende; Content curator, la figura che realizza contenuti digitali (testi, video, immagini) per incrementare il traffico sui social o sul sito web aziendale e Marketer digitale, la figura che opera per attrarre potenziali visitatori online o clienti. Insieme ai corsi sono previsti servizi di supporto: i partecipanti potranno usufruire di baby parking, corso di italiano, servizio navetta.

La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si può scrivere a m.angeli@afolmb.it o telefonare al numero 0362.70.147. Durata di ciascun corso: 200 ore, comprensive sia di ore di teoria sia di pratica in laboratorio. Al termine del corso scelto i partecipanti avranno a disposizione per un massimo di 10 ore il supporto dei tutor di Afol Monza Brianza che aiuteranno a trovare lavoro in ambito digitale.

Veronica Todaro