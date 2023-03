Corsa contro il tempo Un commissario in pista per accelerare i lavori Ma è già pronto un piano B

di Marco Galvani C’è la Formula Uno che pretende i lavori. Sottopassi e asfalto nuovi. Almeno quello. Il ’minimo sindacale’ per provare a raggiungere il passo dei circuiti moderni nel calendario del Mondiale. Lavori da 15 milioni di euro. I soldi ci sono nelle casse dell’Aci. Grazie alla Finanziaria 2022 e a Regione Lombardia. È il tempo che manca. I due progetti definitivi nei prossimi giorni saranno depositati ufficialmente e a quel punto dovranno ottenere il via libera dalla conferenza dei servizi prima di poter andare a gara. Un appalto ’tradizionale’. Con i suoi tempi. Che difficilmente sono allineati con le esigenze dell’autodromo. Per essere pronti prima del prossimo Gran premio d’Italia - in calendario a Monza nel fine settimana del 3 settembre - il cantiere dev’essere chiuso entro i primi giorni di luglio, in vista dell’ispezione della Federazione. Ecco perché si punta a un commissario. Come è stato fatto per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova o per la ricostruzione dopo il terremoto. "Al primo provvedimento utile ho chiesto di prevedere un commissario anche per i lavori in autodromo – conferma il monzese Massimiliano Romeo, capo dei senatori della Lega –. Il ministero delle Infrastrutture deve emettere un decreto di...