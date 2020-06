Il San Gerardo è l’ospedale che in Lombardia, dopo Brescia, ha avuto il numero più alto di ricoverati durante l’emergenza, oltre 1.700. Nelle giornate peggiori di fine marzo gli ospedali gestiti dall’Asst di Monza, il San Gerardo e Desio, sono arrivati ad avere in cura 600 pazienti Covid, di cui 90 in terapia intensiva, e fin dall’avvio dell’emergenza hanno ricevuto malati anche da altri territori, garantendo l’assistenza a oltre 350 pazienti inviati dalle province lombarde più colpite. "Il premio e la riconoscenza della città non potevano che essere attribuite al nostro ospedale e ai suoi 3.000 dipendenti", ha detto il sindaco, consegnando il premio Corona Ferrea dedicato a enti o associazioni, all’ospedale San Gerardo. Ha ritirato l’onorificenza il direttore generale dell’Asst Monza, Mario Alparone.

