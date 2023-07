Controlli NAS, Latte Scaduto e Gravi Carenze Igienico-Sanitarie nei Locali di Monza

Latte in polvere per bambini scaduto. Ma anche mascarpone, zucchero di canna, patatine.

Tutto in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Multe per oltre sei mila euro a carico di ristoranti e mini market stranieri non lontani dal centro.

È l’esito dei controlli operati dai carabinieri della Compagnia di Monza e dai colleghi del Nas di Milano negli scorsi giorni. In particolare spicca appunto un minimarket sudamericano in piazza Indipendenza dove si vendevano latte in polvere per bambini ma anche zucchero di canna grezzo, patatine, salse per condimento e mascarpone (il più pericoloso per le intossicazioni alimentari!) scaduti da un anno. Il titolare dovrà pagare 5mila euro di multa.

Aveva anche gravi carenze strutturali quali mattonelle del pavimento danneggiate o inesistenti da cui fuoriuscivano tubi dell’acqua.

Da un ristorante di kebab in zona largo Mazzini, di proprietà di un cittadino turco, invece c’erano barattoli di silicone sui cibi surgelati, tovaglioli sporchi, macchie di olio bruciato incrostate sulla cappa della cucina, carenze che sono costate mille euro di multa. Complessivamente sono stati tre i locali controllati, uno solo ha denotato carenze soltanto a livello strutturale ma tutto sommato trascurabili rispetto ai colleghi.

Dario Crippa