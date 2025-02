Controlli anti sballo al volante. Nella rete anche un monopattino

Controlli a tappeto contro chi guida dopo aver alzato troppo il gomito, una task force di poliziotti e agenti della polizia locale, 5 guidatori nei guai, uno addirittura con il monopattino.

Sabato 15 febbraio la polizia stradale ha effettuato uno dei consueti servizi per prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di stupefacenti. Ha partecipato all’attività appunto anche la polizia locale di Monza.

I controlli sono stati svolti in via Battisti e viale Brianza. Sono stati impiegati 25 operatori di polizia, tra cui anche un medico e un infermiere della polizia di Stato, con ufficio mobile.

Sono stati controllati 79 veicoli e 87 persone. A seconda dell’esito riscontrato, anche con l’etilometro e screening finalizzati all’accertamento di assunzione di droga, mediante il prelievo di saliva. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo. Delle persone controllate, 5 sono state segnalate tuttavia per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,51 g/l. Uno di questi viaggiava a bordo di un monopattino, immediatamente sequestrato. Le persone risultate positive agli accertamenti svolti sono risultati essere uomini italiani in età tra 18 e 32 anni. Una sola donna, di età superiore a 50 anni, è risultata positiva all’assunzione di sostanze alcoliche, con un tasso alcolemico pari a 0,7 g/l (denuncia solo amministrativa). A cinque guidatori con tasso alcolemico superiore a 1,51 g/l è stata anche ritirata la patente, per l’applicazione della conseguente sanzione accessoria della sospensione da 6 mesi a 1 anno in caso di rilevanza penale e da 3 a 6 mesi in caso di rilevanza amministrativa del livello di alcol accertato. A un guidatore, inoltre, è stata sequestrata l’auto in quanto di sua proprietà, mentre agli altri guidatori non proprietari, in fase di giudizio, potrà essere applicata il doppio della sanzione, che va da 1.500 a 6.000 euro.

Durante i controlli sono state anche elevate 5 contravvenzioni per revisioni e assicurazioni scadute. In alcuni casi gli automobilisti, vista la presenza della polizia in attività di controllo, hanno cercato di eludere il controllo, cambiando direzione o provando a invertire la marcia, ma non gli è stata data via di scampo.