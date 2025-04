Conoscere i bisogni degli animali. A Villasanta spazio al FestivalBau

La missione di Enpa, oltre a proteggere gli animali in difficoltà, è quella di informare più persone possibili sui bisogni degli animali e i loro comportamenti e sensibilizzare riguardo gli abbandoni, le specie che vengono minacciate dal cambiamento climatico e molti altri temi.

Quindi, quale modo migliore per portare avanti la missione se non portando le persone a contatto con gli animali e permettendo un confronto con esperti del settore?

Questo sarà possibile durante la giornata del 4 maggio a Villasanta, dove si terrà il FestivalBAU dalle 10 alle 18 presso l’area feste adiacente al parco di Monza, in via Nazario Sauro 1.

L’evento ospiterà diverse attività pensate per adulti e bambini.

Per i più piccoli vi saranno ad esempio opportunità come il trucca bimbi, che li trasformerà nei loro animali preferiti per un giorno e ospitati nel rifugio di via San Damiano.

Ma ci sarà anche l’opportunità di conoscere Gigio e Castagna, Bon e Peggy: si tratta di due pony e due caprette salvati da Enpa. Vi sarà anche la possibilità di capire cosa significa davvero occuparsi degli animali ospiti nel rifugio. Alle 10.30 e alle 15.30 si terranno gli incontri con le apicultrici che parleranno della condizione delle tanto preziose api, oggi minacciate dal cambiamento climatico e dai pesticidi.

Alle 11 e alle 16 ci saranno altri incontri dedicati ai cani dove degli educatori cinofili daranno consigli per costruire un buon rapporto con il proprio cane, per riuscire a comprendere i suoi comportamenti. Sempre grazie agli istruttori cinofili i proprietari di cani potranno provare assieme ai propri amici a quattro zampe un percorso di mobility dog.

Per l’evento sarà allestita anche un’area picnic dove consumare un pasto portato da casa o acquistare un menù vegetariano da un apposito food truck.

"Una giornata tranquilla, numerose attività e nuove consapevolezze: vi aspetta tutto al FestivalBAU" dicono gli organizzatori.

