Monza, Valeria e Marco oggi sposi: con i regali di nozze adottano tre maremmani

Hanno deciso di condividere il giorno più importante della loro vita con l’Enpa di Monza. Più precisamente con quei tre meravigliosi esemplari di pastori maremmani che fanno da guardiani agli animali. Un gesto di estrema generosità e di amore per gli amici a quattro zampe quello di Valeria Manente e Marco Rizzo, una coppia originaria del Veneto, ma che si è trasferita a Monza e che proprio oggi si sposa. Per questa giornata hanno deciso di adottare a distanza i tre cani. Sul tavolo del pranzo gli ospiti troveranno non solo confetti e dolcezze, ma anche la foto e il biglietto con la storia dei pastori maremmani.

"In questo bel giorno da ricordare – si legge sul biglietto degli sposi – vogliamo fare un ringraziamento speciale a quanti ci hanno permesso di adottare i tre pastori maremmani di Enpa Monza e Brianza con il progetto a distanza". Marco e Valeria hanno deciso di investire parte dei regali ricevuti in un gesto di solidarietà nella speranza che gli amici e i parenti che oggi condivideranno con loro la grande festa possano imitarli. "Speriamo che questa adozione possa incoraggiare tante altre persone ad un piccolo gesto di grande solidarietà che sostenga Enpa Monza e Brianza nelle sue attività", conclude il biglietto con le foto di Gwen, Ghost e Lady che sono entrati a pieno titolo nella vita dei novelli sposi. Marco, 33 anni e Valeria, 32, si sono trasferiti a Monza alcuni anni fa.

"Alla fine del 2020 ci siamo rivolti all’Enpa per adottare un gatto, il nostro purtroppo era morto – raccontano –. Guardando il sito dell’Ente nazionale protezione animali di Monza abbiamo anche scoperto che c’era la possibilità di adottarlo a distanza". Un progetto che fin da subito li ha incuriositi ma poi, quando sono andati al gattile, si sono subito innamorati di Corrado, un gatto di 5 anni che è diventato parte della famiglia. "L’idea dell’adozione a distanza l’abbiamo solo rinviata di qualche anno, ma fin da subito abbiamo deciso di adottare un gatto adulto, un gatto che rispetto a un cucciolo avrebbe avuto meno opportunità di trovare una famiglia. Quando siamo entrati nel gattile siamo rimasti colpiti da Corrado. Si è avvicinato e quando stavamo per uscire ci ha guardato quasi a dirci di portarlo a casa".

Un amore a prima vista che ha riempito la vita e le giornate della coppia che, malgrado siano passati 4 anni da quando per la prima volta hanno varcato la porta dell’Enpa, ha deciso che per il giorno del loro matrimonio avrebbero dovuto fare qualcosa di più per quell’associazione e per quegli animali che vengono seguiti con amore e dedizione. Da qui l’idea di usare parte dei regali ricevuti per adottare i tre pastori maremmani , ma soprattutto far sbocciare nei loro amici e parenti il desiderio di aiutare - anche se solo a distanza - quei cani e gatti che, come il loro Corrado, hanno poche opportunità di essere scelti.