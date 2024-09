Concorezzo “informatica”. Multe sull’App ad Agrate

Dagli sportelli per le pratiche online alle multe notificate sul telefonino: il Vimercatese punta sulla transizione digitale. I comuni tendono la mano a chi rischia di rimanere escluso dalla svolta hi-tech e lanciano iniziative destinate a cambiare le abitudini dei cittadini.

Punta all’inclusione informatica il servizio che aprirà lunedì a Concorezzo al Centro pensionati (aperto da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30 su appuntamento 039/6350986, digitale.concorezzo@afolmb.it). In campo operatori formati da Afol, l’Agenzia provinciale per il lavoro, a loro il compito di ridurre il divario digitale soprattutto per gli “over“ meno abituati dei giovani a utilizzare la tecnologia. Saranno 12 i centri in Brianza. Gli esperti insegneranno a chi lo desidera a utilizzare Spid, fascicolo sanitario elettronico, servizi fiscali e scolastici, ma anche a destreggiarsi con Internet e a usare i social. "I Facilitatori aiuteranno le fasce più fragili della popolazione a impratichirsi online – dice il sindaco Mauro Capitanio –. Un modo per consentire a sempre più persone di accedere ai tanti sportelli digitali che la pubblica amministrazione sta implementando". Oltre a Monza, apertura sono previste ad Arcore, Burago, Bovisio, Cesano Maderno, Desio, Seregno, Ceriano, Villasanta. Mentre, Agrate aggiunge all’elenco un nuovo servizio in rete. In città, infatti, da qualche giorno le contravvenzioni si ricevono e si pagano direttamente sul telefonino. Il Comune ha adottato Send, la nuova piattaforma “legale“ che notifica le violazioni al Codice della strada sullo smartphone. Il mezzo taglia le spese accessorie che pesano quando si tratta di rimediare a un errore versando quello che gli automobilisti percepiscono come un salasso, anche se hanno torto.

Nel caso specifico si parla di quasi 5mila sanzioni l’anno per un valore complessivo di 650mila euro, un fiume di denaro destinato a viaggiare virtualmente. Diventa sempre più veloce e sempre più a portata di mano fare il punto della situazione soprattutto per i trasgressori seriali, che rischiano di accumulare debiti sballando il bilancio familiare. Per loro adesso c’è la corsia via web garantita dal Pnrr. Si fa tutto con il cellulare: dalla ricezione al saldo, saltando l’addebito e la raccomandata giudiziaria, la busta verde bestia nera di chi al volante esagera schiacciando sull’acceleratore, o parcheggiando in divieto di sosta. L’attivazione avviene attraverso l’App Io, che permette di visualizzare il verbale e di liquidare il dovuto.