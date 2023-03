Concorezzo, incendio sul tetto del palazzo: 50 sfollati

L'incendio in via Ozanam

Concorezzo (Monza), 17 marzo 2023 – Fiamme sul tetto, terrore in una palazzo in via Ozanam a Concorezzo: 50 persone evacuate. Il rogo si è sprigionato verso le 11 per cause da accertare, mentre sulla copertura erano al lavoro gli operai della ditta che sta ristrutturando il condominio con il Bonus 110, lo stabile è imbragato dal ponteggio. L’intervento Le operazioni di sgombero sono state immediate, ha funzionato il passaparola. “Abbiamo sentito urlare e siamo scappati in strada”, raccontano gli inquilini sotto choc. Un invalido è stato trasportato a braccia in cortile. L'incendio è domato, i vigili del fuoco stanno valutando l'agibilità dello stabile, mentre i residenti, la gran parte pensionati, attendono il responso in un parchetto nelle vicinanze. Il sindaco Sul posto anche il sindaco Mauro Capitanio che ha convocato la protezione civile “per offrire assistenza a tutti e cercare una soluzione per la notte, ma le famiglie coinvolte si stanno organizzando per essere ospitate da figli e parenti”. Tanta paura, “ma nessuno di noi è ferito”, dicono gli sfollati. Incolumi anche i muratori che hanno lanciato l'allarme e che stavano posando delle guarnizioni quando è scoppiato l'inferno. Nel condominio ci sono 12 appartamenti, due dei quali in quota Aler