Con una marcia in più. Altri 25 milioni all’autodromo. Il regalo di Natale del Pirellone

Altri 25 milioni per l’autodromo. Un tesoretto che servirà a sostenere i lavori di ammodernamento del circuito centenario chiesti dalla Formula 1 oltre alla riasfaltatura della pista e ai nuovi sottopassi i cui lavori dovrebbero partire a metà gennaio. Ieri in consiglio regionale è stato approvato l’emendamento al bilancio firmato dal capogruppo della Lega al Pirellone, Alessandro Corbetta, e sottoscritto anche dagli altri rappresentanti della maggioranza, Christian Garavaglia (Fratelli d’Italia), Fabrizio Figini (Forza Italia), Giacomo Basaglia Cosentino (Lombardia Ideale) e Nicolas Gallizzi (Noi Moderati). In particolare Aci - che gestisce l’autodromo attraverso la sua società Sias - riceverà 16 milioni l’anno prossimo e 9 nel 2025. Somme che si vanno ad aggiungere agli 8 milioni all’anno, fino al 2025 compreso, che già Regione riconosce al circuito per contribuire alla ristrutturazione del Tempio della Velocità. "Grazie a questo ulteriore investimento – il commento di Corbetta – puntiamo a rendere l’autodromo di Monza ancora più attraente, sicuro e all’avanguardia: 25 milioni di euro per valorizzare uno dei luoghi simbolo del motorsport a livello mondiale, perché è fondamentale continuare a garantire che il circuito mantenga la sua posizione di rilievo a livello internazionale". Al momento il contratto con la F1 è valido fino al Gp del 2025. La trattativa per il rinnovo è in corso: sul tavolo, un pacchetto da 300 milioni di euro che garantisce un posto nel calendario del Mondiale per altri 5 anni sia a Monza sia a Imola. Due Gran premi in Italia fino al 2030. Ma l’asticella messa dagli americani di Liberty Media è alta. Per questo il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani, così come ribadito da Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula OIne Group, ha chiesto il sostegno del Governo, della Regione e del Comune per poter andare avanti. "Anche sull’esperienza dell’ultimo Gran premio è necessario mettere a terra tutti gli investimenti necessari per l’ammodernamento dell’autodromo – continua Corbetta –. Per il futuro è fondamentale legare sempre di più la gara e il circuito alle tante realtà lombarde del settore dei motori e, grazie ai tantissimi appassionati, tenere vivo tutto l’anno questo tempio mondiale dell’automobilismo che coi suoi eventi e la Formula 1 genera milioni di indotto". Su questa strada Regione ha aggiunto 25 milioni.

A Roma, invece, la maggioranza ha inserito nella manovra di fine anno un contributo di 500mila euro per il 2024, un milione e mezzo per il 2025 e altrettanti per il 2026 all’Aci per “costi di adeguamento dell’autodromo di Monza e gestione della manifestazione ‘Gran Premio d’Italia’“. Somme che si vanno ad aggiungere ai 20 milioni di euro per sostenere interventi sull’autodromo e agli ulteriori 5 milioni fino al 2025 per contribuire a pagare il fee alla Formula 1. Basterà per chiudere il nuovo contratto?