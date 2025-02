Comunità Brianza: ecco tutti i corsi

Comunità Brianza in collaborazione con Mestieri Lombardia organizza corsi di formazione per disoccupati. Si tratta di corsi professionalizzanti gratuiti rivolti a disoccupati tra i 18 e i 65 anni tramite il Programma regionale Gol. Il primo è in partenza il 19 febbraio: è il corso di segreteria amministrativa con elementi di contabilità per la durata di 104 ore.

Dal 4 marzo al via il corso Office e Internet per il lavoro, Word, Excel e piattaforme online, livello base per un totale di 60 ore. Per aprile invece è previsto l’avvio del corso di receptionist/centralinista con utilizzo della lingua inglese A2 di 140 ore. Due i corsi in partenza a maggio: operatore di magazzino nella logistica con patentino muletto per un totale di 102 ore e la ripetizione del corso Office e Internet per il lavoro, Word, Excel e piattaforme online, livello base per un totale di 60 ore, per chi se lo fosse perso a marzo. Infine a giugno il bis del corso di operatore di magazzino nella logistica con patentino muletto di 102 ore. Le 12 ore finali del patentino muletto sono aperte solo per chi è in possesso della patente B.

Per tutti i corsi è previsto un attestato di partecipazione con riconoscimento di abilità e conoscenze, al raggiungimento del 70% di frequenza e al superamento dell’esame. I corsi si terranno nella sede di Consorzio Comunità Brianza in via Gerardo dei Tintori 18 a Monza. La parte pratica del corso di operatore di magazzino si terrà invece nella sede di Solcar in via Carrà 5 a Monza. Per verificare se si è in possesso dei requisiti chiamare lo 039.9005671 o scrivere una mail a formazione@comunitabrianza.it.

Veronica Todaro