“Compagni“ di scuola. Dallo stilista Gabbana ai creativi di domani. Reunion nel nome dell’arte

“L’arte ci unisce e ci riunisce“. E così gli ex docenti e studenti dell’Istituto statale d’arte (Isa) sono tornati tra i loro vecchi banchi, accolti da prof e studenti di oggi. Il vecchio Isa che incontra il liceo Nanni Valentini. Una reunione organizzata dal Comitato genitori: 24 mamme e papà insieme con una decina di studenti che hanno contribuito nei gruppi di controllo, sorveglianza e servizio durante la festa. Un tuffo nel passato, occasione per ritrovarsi e condividere ricordi per i 600 ospiti tra ex studenti e docenti che si sono uniti ai 1.200 studenti di oggi. Tanti gli ex allievi che sono tornati a scuola per incontrare vecchi amici e professori. Come ricorda il professor Rodolfo Profumo, insegnante di storia dell’arte dal 1986 al 2023, "la scuola è passata dalla maxi sperimentazione di Istituto statale d’arte in cui molto spazio era riservato alle materie di indirizzo al liceo artistico con programma nazionale standard".

"Ai suoi esordi come liceo – continua il prof – l’allora preside Guido Soroldoni (anche lui ex alunno) – ha cercato di mantenere l’impostazione laboratoriale artigianale e di ricerca, dall’antica tradizione dell’Isa e dell’Isia". Fra i nomi illustri dei docenti, il professor Narciso Silvestrini, uno dei fondatori dell’Isa e insegnante di Geometria descrittiva, Ugo La Pietra, Anty Pansera (storica e critica dell’arte), Yervant Gianikian (architetto e regista), Michele Provinciali (designer e grafico). Per contro alcuni degli ex studenti sono oggi professionisti affermati in vari settori: dallo stilista Stefano Gabbana ad Andrea Fumagalli, Andy dei Bluvertigo e artista visivo,) e ancora Gabriele Micalizzi, fotoreporter di guerra in Afghanistan, Palestina, Libia e Donbass, architetti e scultori come Edoardo Tresoldi, Sergio Menichelli, oggi titolare dello studio di grafica multimediale FM di Milano, insegnante al Politecnico di Milano. "Per i ragazzi che frequentano oggi – sottolinea Simonetta Agostoni, presidente de Comitato genitori – è stato un momento per conoscere le esperienze lavorative di ex studenti oggi designer, architetti e grafici multimediali. Per qualcuno può essere l’inizio di una collaborazione. Questa serata è un’occasione speciale per riunire due mondi: il nostro passato da studenti dell’Isa e quello attuale del liceo Nanni Valentini. La festa è stata anche occasione per vendere il merchandising della scuola, magliette, spille e manufatti realizzati dagli studenti, per vivere e rivivere il bello della scuola, aiutando chi la frequenta oggi.

Il ricavato sarà utilizzato dal Comitato genitori per realizzare progetti, sportelli e incontri mirati per l’accrescimento della formazione scolastica degli attuali studenti e di quelli che verranno. E non poteva mancare l’arte: con foto e video di ex studenti e docenti è stata realizzata una galleria che racconta la storia della scuola degli anni Ottanta e Novanta. "Per molti di noi – conferma Agostoni – questa scuola era la nostra seconda casa, un luogo di appartenenza e di formazione, dove l’inclusione e il rispetto per le diversità erano valori imprescindibili".