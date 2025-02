Comincia “Umanamente“. Passoni parlerà di diritti

Comincia stasera al teatro Manzoni, alle 20.30, la terza edizione di “UmanaMente“, il ciclo di conferenze che esplora temi cruciali dell’essere umano e della società, con il contributo di intellettuali, scienziati e personalità del panorama culturale nazionale. Primo ospite, Diego Passoni che indagherà il tema: “Connessi e in ascolto: l’energia che ci unisce e cambia il mondo“. Passoni è conduttore di Radio Deejay e attivista per i diritti LGBTQ+. Illustrerà come ascolto, rispetto e accoglienza siano fondamentali per costruire ponti tra culture diverse. L’evento è promosso dall’associazione Novaluna, il ricavato andrà a favore di Casa Arcobaleno Milano, luogo di accoglienza per giovani respinti dalle famiglie per il loro orientamento sessuale. Si prosegue il 4 marzo con “L’Istituto Europeo di Oncologia: la centralità del paziente nell’Ospedale del Terzo Millennio“. Protagonista Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi e direttore di Senologia Chirurgica dello IEO.

C.B.