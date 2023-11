Come la faceva la mamma. Un concorso per scegliere la torta paesana migliore

Torna “La pusè buna”, il concorso dei Commercianti per la miglior torta paesana a Concorezzo. La gara si terrà domani, per partecipare bisogna iscriversi entro le 13 di sabato in uno dei negozi che sostengono l’iniziativa (Hoana Caffè, MT Ottica, StudioPhotoPiù, Sergio&Ale parrucchieri, Multiservice della scarpa, L’Erboristeria, Bernybar, Caffetteria del Centro, LucaeLuca Panificio, bar Al 48 e Woody Parquet). La competizione è aperta a tutti i residenti. Unica regola, "ogni pasticciere dovrà preparare il dolce secondo la ricetta tramandata da nonni e genitori", spiega il Comune. "Per il settimo anno i concorezzesi si sfideranno nel più dolce dei concorsi culinari della Brianza - dice il sindaco Mauro Capitanio -. Ogni volta una trentina le persone decide di mettersi in gioco. Un altro modo per promuovere e consolidare una tradizione tipica della nostra zona". "Il bello della torta al latte è proprio questo: non ne esiste una uguale all’altra" aggiunge la vice Micaela Zaninelli con delega all’Identità. A decretare il vincitore sarà una giuria della quale fanno parte anche panettieri, pasticcieri, ristoratori, pastifici. In premio, una targa. Alle 14 la consegna delle torte in Municipio, alle 15 gli assaggi dei giudici, alle 16 la proclamazione.

Bar.Cal.