Come gestire personale e conti

Un corso gratuito di amministrazione del personale e contabilità fiscale. È quello proposto da Risorse Italia a Monza. Il corso si rivolge a disoccupati interessati a migliorare le proprie competenze pratiche immediatamente spendibili sul mercato della consulenza del lavoro così come negli Uffici del personale di qualsiasi realtà aziendale. Il corso è gratuito per domiciliati in Regione Lombardia, persone disoccupate di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, beneficiari di sostegno al reddito (Naspi, Dis-Col), percettori di Reddito di cittadinanza, disoccupati con una Did di almeno 180 giorni, giovani e donne indipendentemente dalla condizione di fragilità, beneficiari iscritti al collocamento mirato delle Legge 6899, lavoratori Working Poor. Il corso, della durata di 100 ore, ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze generali in materia di amministrazione del personale e le competenze necessarie per poter meglio interfacciarsi con le realtà contabili aziendali. Tra gli argomenti del corso il rapporto di lavoro, con elementi di diritto del lavoro, il collocamento, la busta paga, il Libro unico del Lavoro, l’inquadramento contrattuale, le causali contrattuali, la tassazione. Inoltre la retribuzione, la paga base, minimo contrattuale, Edr, l’indennità di contingenza,

gli scatti di anzianità, le causali contrattuali, la previdenza sociale. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0399712207. Al termine verrà rilasciato

un attestato di competenze Eqf.

Veronica Todaro