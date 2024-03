Come gestire il cane in città in 5 lezioni

Un percorso in 5 tappe per imparare tutto ciò che serve per gestire cane in città. Incontri teorici e pratici per riuscire ad accoglierlo nel modo migliore in casa, per abituare l’amico a quattro zampe alla museruola quando non se ne può fare a meno, per sapere come comportarsi in presenza di altri animali e persone. E poi i pericoli durante le passeggiate, ma anche i modi per interagire nei luoghi pubblici, al passaggio di auto o bici.

È l’iniziativa “Dog Civic Education“, un progetto promosso dall’associazione Amici del Pratone e curato dall’educatrice cinofila Simona Donghi, in collaborazione con il Comune e con l’asilo Service for pets. Sarà un corso gratuito articolato in 4 incontri teorici in biblioteca più una passeggiata educativa finale al Pratone di via don Bernasconi. Si comincerà giovedì alle 20.30 con un incontro che coinvolgerà anche la polizia locale. Giovedì 28 si parlerà invece dell’atteggiamento da avere in presenza di altri cani o di altre persone, dell’utilizzo della museruola, delle fasi di vita dell’animale e del gioco. Il 4 aprile, con l’aiuto della veterinaria Antonietta Bevilacqua si tratterà della salute del cane, delle malattie trasmissibili tra animale e uomo e tra cane e cane, dell’alimentazione e dei pericoli nelle passeggiate. L’11 aprile si spiegherà come far socializzare il cane, mentre il 14 si metterà in pratica quanto appreso in una passeggiata educativa, sperimentando pure attività sportive quali mobility dog e rally obedience. Per info e iscrizioni 393 4082452 o donghi.simona@gmail.com.

F.L.