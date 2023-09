Come diventare consulente di stile

Al via il 26 settembre il corso gratuito di “Consulente d’immagine: proporsi al cliente e valorizzarne lo stile“, proposto da Comunità Consorzio Brianza in collaborazione con la consulente d’immagine e personal shopper Angela Bianchi e la designer di scarpe Chiara Ferriolo. Un’opportunità per trasformare la passione per la moda e lo stile in una carriera stimolante e gratificante. Il corso si svolgerà in presenza nella Villa Longoni, in via Achille Grandi 41 a Desio e durerà 108 ore. Obiettivo del consulente di immagine, aiutare le persone a scoprire la propria unicità e a esprimere la propria personalità consapevolmente e senza compromessi, gestire al meglio il rapporto con il cliente e promuoversi come professionista dell’immagine. Le materie del corso: fashion design, analisi dell’immagine

e del portamento, armocromia, consulenza gestire il rapporto con il cliente, diventare un professionista dell’immagine e promuoversi sul web, personal branding. Per partecipare gratuitamente tramite il Programma Gol occorre essere disoccupati e avere tra i 16 e i 65 anni. Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (per chi raggiunge una frequenza pari al 70% del monte ore complessivo e supera il test intermedio e finale).

Per qualsiasi informazione: fo[email protected], telefono 039-9005671 o 340-8882804.

Veronica Todaro