Ciclismo, Salus protagonista al Gp Fioritura

Fuori provincia e fuori regione l’odierno programma delle gare ciclistiche per le squadre brianzole. È il caso della Salus Seregno De Rosa che con tutte le sue categorie - esordienti, allievi e juniores - stamane sarà presente sulla scena agonistica del Gran Premio Fioritura che si svolgerà a Vignola, in provincia di Modena. Il team seregnese nutre buone ambizioni con gli juniores e in particolare con il cesanese Daniele Longoni, reduce dal nono posto ottenuto domenica scorsa a Piedimulera, in provincia di Verbania.

Con tutti i suoi effettivi, guidati dai tecnici Danilo Napolitano, Carlo Barlassina, Stefano Ferrone e Fabio Sironi, la Salus punta a essere protagonista senza naturalmente tralasciare il fattore risultato. Sulla sponda del Mantovano, precisamente a Piubega, sono attesi i portacolori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso che gareggeranno per il Trofeo Pecso Cavi. Al via ci saranno sia gli esordienti che gli allievi guidati dal direttore sportivo Daniele Fiorin, mentre la formazione femminile figura tra le partecipanti del Gran Premio città di Resana nel Trevigiano. Trasferta toscana invece per le ragazze della Società Cesano Maderno, già vincenti in questo avvio di stagione con Nicole Bracco a Riccione, le quali saranno impegnate nella Coppa Raggio di Sole con partenza e arrivo a Castiglion Fibocchi nell’Aretino. Tornando alla competizione di Piubega, che interesserà le categorie esordienti e allievi, oltre ai giovani della Fiorin ci saranno i portacolori della Brugherio Sportiva, del Pedale Arcorese e della Giovani Giussanesi.

Il dilettante Matteo Fiorin (MBHBank Ballan CSB Colpack) andrà a caccia del risultato nel Gran Premio della Battaglia di Montanara di Curtatone (Mn), mentre la sorella Sara da mercoledì 2 aprile parteciperà alla Vuelta El Salvador per donne elite.

Danilo Viganò