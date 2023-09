Ciclabile a 400 metri dal traguardo

"Completate gli ultimi 400 metri della pista ciclabile Villoresi, lunga centinaia di chilometri". Dopo la nostra intervista all’assessora Giada Turato sulla viabilità dolce che annuncia, fra l’altro, la costruzione di ciclabili in via Lario, via Aquileia e via Della Birona, (a bilancio 7 milioni di euro), il Comitato di quartiere Sant’Albino-San Damiano coglie l’occasione per chiedere per l’ennesima volta l’agognato completamento del piccolo tratto mancante nel quartiere.

"Visto l’impegno espresso dall’amministrazione monzese in questo senso (e la disponibilità di un bel gruzzolo dedicato) – dicono gli attivisti di quartiere – ricordiamo (come ripetiamo da anni) la questione del completamento della ciclabile sul Villoresi a Sant’Albino e San Damiano". La ciclabile Villoresi inizia a Somma Lombardo e termina a Cassano d’Adda per un percorso di circa 80 chilometri. A Sant’Albino-San Damiano si interrompe per un tratto di 400 metri. Se proseguisse incrocerebbe immediatamente anche la ciclabile che collega Milano con Vimercate, attraversando i centri abitati di Cologno Monzese, Brugherio, San Damiano (Brugherio), Sant’Albino (Monza), Concorezzo e il quartiere Torri Bianche. L’itinerario segue il percorso ciclabile realizzato al posto della linea tranviaria Milano-Vimercate, dismessa nel 1981.

"La ciclabile Milano-Vimercate, a sua volta, si connette già con la ciclabile della Martesana – dice il comitato –. Inoltre, all’incrocio col Naviglio della Martesana, consente il collegamento con Milano Due e l’ospedale San Raffaele. Dunque è un’assurdità che nessuno si sia mai mosso per realizzare questi benedetti 400 metri! Il Comune di Brugherio ai tempi della precedente amministrazione Troiano si è impegnato, nell’ambito della lottizzazione Devero, a realizzare un collegamento fra il sovrappasso ciclopedonale e Via Adda sul lato Brugherio. La precedente amministrazionne monzese non ha mai mostrato alcuna disponibilità. Speriamo nelle nuove giunte". Da Monza, la pista ciclabile si imbocca da Piazzale Virgilio: verso ovest in direzione Muggiò, con destinazione finale il fiume Ticino; oppure verso est, attraverso i quartieri della città e proseguendo verso Cassano d’Adda, fino al Parco Adda Nord.

Cristina Bertolini