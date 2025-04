Cibo per gatti, ripartono le raccolte destinate alle colonie feline

A volte per fare del bene basta un gesto davvero piccolo, come quello di aggiungere al proprio carrello della spesa una semplice lattina. La nuova raccolta alimentare promossa da Enpa richiede la partecipazione di più persone possibili in modo che ognuna di queste lattine possa fare la differenza. Le ultime raccolte sono avvenute sabato 5 aprile a Seregno e ieri volontari si sono preparati per quella osganizzata presso l’Oasipet di Albiate in via Milano 3, dalle 9.30 alle 18.30 a orario continuato. La richiesta rivolta agli interessati in genere è quella di aggiungere ai propri acquisti una o più lattine di cibo per gatti, preferibilmente in umido di media qualità da 400g, e di consegnarle al tavolo di volontari Enpa all’uscita dal negozio, che si occuperanno di registrare e smistare gli alimenti. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di procurare cibo a sufficienza per sfamare le numerose colonie feline presenti sul territorio, che vengono costantemente seguite e sfamate da appositi tutori.

I volontari fanno sapere che per elevati numeri di mici il cibo sotto forma di paté è l’alimento migliore, mentre le buste in umido sono adatte a gatti anziani o fragili. Come segno di ringraziamento per gli alimenti consegnati chi dona avrà la possibilità di scegliere tra una serie di figurine personalizzate: ne sono state realizzate 24, ciascuna con un’immagine inedita e un nuovo formato polaroid. Secondo i dati del 2024 la raccolta alimentare tenutasi presso centri Oasipet, Esselunga e Isola dei Tesori ha avuto grande successo, con un totale di 848 kg di cibo raccolti ed Enpa si augura che i risultati di quest’anno siano all’altezza dell’anno passato e soddisfino le aspettative.

V.M.