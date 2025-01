Chiosco bruciato. Sigilli ai giardinetti

Indagini in corso a Monza per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio al chiosco dei giardini tra via Lissoni e via Sant’Andrea e identificare gli eventuali responsabili. Al momento non si escluda nessuna pista: un corto circuito all’interno del chiosco adibito a bar dell’area verde, un atto doloso o un petardo sparato da un gruppo di ragazzini che, secondo alcuni residenti della zona, è stato visto scorazzare in zona. In ogni caso, i giardini resteranno chiusi per motivi di sicurezza fino al termine dei sopralluoghi tecnici.