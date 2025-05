Addio a Paolo Boffi, “l numero 1 delle cucine”. Cesano in lutto per la morte dell’imprenditore

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 18 maggio 2025 – ​​​​​​ “Con Paolo Boffi se ne va un pezzo di Cesano Maderno, un uomo capace che ha avuto la fortuna di vivere la sua vita come desiderava”.

Il sindaco Gianpiero Bocca ricorda così Paolo Boffi, uno dei protagonisti dell’impero che ha portato il marchio delle cucine e del design made in Brianza in tutto il mondo. L’annuncio della morte a 85 anni dell’imprenditore, che a Cesano è stato anche assessore, ha commosso la città, che gli renderà omaggio martedì alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

È proprio a Cesano che la famiglia aveva mosso i primi passi, creando un colosso, oggi amministrato dall’ad Roberto Gavazzi, che conta 80 negozi monomarca in tutto il mondo, uno showroom a New York e alcuni pezzi al Moma (Museum of Modern Art).

Un gruppo, che oggi ha base a Lentate sul Seveso, che fattura oltre 7 milioni di euro l’anno e conta 430 dipendenti, più 100 nelle sedi europee e americane. L’azienda, che terrà aperte le porte di via Oberdan per l’omaggio all’imprenditore oggi e domani, affonda le radici nel saper fare brianzolo, a partire dal 1934, con il suo fondatore Piero Boffi e i tre figli: Dino, Paolo e Pier Ugo. Un impero dell’arredo nato da una piccola bottega in città e poi trasferitosi nel 1966 a Lentate.

“Paolo era l’ultimo dei tre fratelli rimasto – racconta il sindaco Bocca – Siamo andati a cena insieme qualche mese fa, era una persona solare, sempre di buonumore e capace di sciogliere la tensione con una battuta lieve. Ha contribuito tantissimo allo sviluppo della nostra città creando una delle aziende più note e come amministratore pubblico è stato capace e lungimirante”. Ha lavorato per cinque anni nella Giunta di centrosinistra guidata da Gigi Ponti, oggi consigliere regionale. Aveva la delega ai lavori pubblici, è suo il rifacimento della piazza. Ed era anche finanziatore della DB calcio, la squadra di Cesano Maderno. Il Comune sarà presente ai funerali in forma ufficiale. Molti i messaggi di cordoglio sui social: “Grande imprenditore che ha saputo coniugare il design e la qualità, nel settore delle cucine, divenendo il numero uno al mondo”. “Oggi ci lascia Paolo uno dei creatori dell’azienda Boffi Cucine. Lo chiamo Paolo perché con noi operai si è sempre comportato da amico”.