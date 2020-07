Tornano in questo fine settimana le visite in autonomia a Palazzo Arese Borromeo. Grazie all’iniziativa "Promozioni d’estate" per tutti i residenti l’ingresso è gratuito, mentre i non residenti pagheranno 5 euro, la prenotazione resta sempre obbligatoria. Questo pomeriggio alle 16 ci sarà la visita guidata a cura dell’Assessorato alla Cultura con ingresso a 6 euro e prenotazione obbligatoria, sempre attraverso il sito www.villeaperte.info

Sempre questo pomeriggio, con inizio alle 17,30, ci sarà anche la visita guidata speciale dei viali, delle statue e delle architetture storiche del Giardino di Palazzo Borromeo. Inoltre, mercoledì 22 luglio tornano le visite guidate serali, con doppio appuntamento, alle 21 e alle 22, con la Compagnia del Palazzo. Ga.Bass.