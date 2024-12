Cesano Maderno celebra le Benemerenze Civiche: onorificenze a cittadini e associazioni

Dall’imprenditore al politico di lungo corso, dal dirigente sportivo alla generosa volontaria, passando per le associazioni fino alla struggente vicenda del figlio che ha perso la vita nel tentativo di salvare la madre inferma durante l’incendio: Cesano Maderno ha celebrato le sue eccellenze con la cerimonia di conferimento delle Benemerenze Civiche.

L’altra sera, Sala dei Fasti Romani a Palazzo Borromeo si è riempita per il tradizionale appuntamento prenatalizio con il quale la città rivolge il suo "grazie" alle persone che si sono rese protagoniste di storie speciali, "divenendo esempio di ispirazione per i più giovani e punti di riferimento indiscutibili per la comunità cesanese" è stato spiegato durante la serata alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca e del presidente del Consiglio comunale Vincenzo Bacino.

In totale sono state sette le benemerenze assegnate a cittadini e associazioni che hanno reso migliore la città, a cui si è aggiunta una menzione speciale. Una benemerenza, assegnata alla memoria, nonché Medaglia d’oro della città, è stata conferita a Raffaele Esposito, scomparso con la madre nell’incendio della casa dove viveva, il cui sacrificio ha commosso tutta la città di Cesano Maderno. L’onorificenza è stata ritirata dal fratello Luigi.

Tra i destinatari di benemerenze anche Enrico Giussani, della Fornace Giussani alla Snia, uomo d’impresa straordinario per visione e intraprendenza e Sergio Cazzaniga, politico di lungo corso a livello locale e regionale, nonché fondatore di diverse realtà imprenditoriali.

Benemerenza civica anche a Fulvio Fretto, presidente di Equipe 2000 al Villaggio Snia e scrittore, e a Maria Rosaria Massafra, presidente de “Il sorriso nell’anima“, divenuta un punto di riferimento in città per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Benemerenze anche a due associazioni molto conosciute in città, l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Cesano, con il premio consegnato al presidente Domenico Cataldo e l’Associazione Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo (premiata la presidente Paola Pasin), che svolgono attività meritevoli in campo sociale e culturale.

Infine, la Menzione speciale a Gaetano Siracusa, maestro di karate che continua a forgiare giovani atleti di talento, che si distinguono nelle competizioni internazionali.

"Questo è un momento - ha detto il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - che rinsalda l’identità della nostra comunità e premia chi ha dedicato le proprie energie a costruire qualcosa di significativo non solo per sé stesso ma per tutta la città".

Durante la serata anche due momenti musicali in collaborazione con l’Associazione ProMusica e l’esibizione alla chitarra di Francesco Foti, giovane studente del Liceo Musicale Zucchi di Monza a cui si è aggiunta la dimostrazione dei piccoli atleti della “Funakoshi Karate-do“.