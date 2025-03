Ceriano Laghetto, ladri in azione: rubata la statua del cervo al Giardinone

Ceriano Laghetto (Monza), 10 marzo 2025 - Rubata nella notte la statua del cervo simbolo del paese, posizionata all’ingresso del parco comunale.

La brutta sorpresa l’hanno avuta sabato mattina i primi frequentatori del parco pubblico “Il Giardinone”, che si trova alle spalle del palazzo comunale. Proprio all’ingresso, vicino al cancello di via Carducci, dal giugno del 2017 era presente una statua in bronzo che riproduceva un cervo, che ricordava quello ritratto nel gonfalone di Ceriano Laghetto, che si avvicina per abbeverarsi proprio al bacino d’acqua da cui prende nome il paese. Il furto è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato.

“Tutte le fasi del furto sono state riprese dalle videocamere presenti nell’area pubblica e sono ora al vaglio della Polizia locale e dei carabinieri” – spiegano dall’Amministrazione comunale -. La statua era molto pesante e realizzata in bronzo. E’ probabile che si tratti di un furto per ricavarne qualche centinaio di euro al mercato nero dei metalli. Il furto intanto ha suscitato scalpore e indignazione social in paese”.