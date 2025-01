Cercasi gestore dei seminterrati al Palasport

I lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport in via Tommaso Grossi stanno procedendo celermente: presto Carate avrà due impianti. Sono in fase di completamento la verniciatura del perimetro esterno ed il parcheggio. Un “work in progress“ costante per arrivare alla conclusione dell’opera in tempi brevi.

Ora il Comune cerca un’azienda che possa gestire il seminterrato del centro sportivo di via Olimpia. A breve la giunta Veggian (il sindaco nella foto) vaglierà le proposte arrivate dai partecipanti ad evidenza pubblica e sceglierà quella che sarà ritenuta la più conveniente.

La prossima settimana saranno valutate le proposte e verrà stipulata una convenzione. L’obiettivo dell’amministrazione è gestire gli spazi del seminterrato dell’edificio che riguarda il corpo tribune del palazzetto di via Olimpia. Attraverso la procedura, ol Comune ha domandato al futuro gestore di garantire la riqualificazione degli spazi concessi per renderli fruibili agli utilizzatori, la manutenzione ordinaria della struttura sportiva, l’individuazione e la riqualificazione di uno spazio idoneo adibito a magazzino per le attrezzature comunali e anche per quelle delle varie associazioni sportive. Non solo. Nell’elenco dell’utilizzo del nuovo palazzetto c’è spazio anche per gli alunni degli istituti scolastici caratesi che attualmente adoperano il palazzetto di via Di Vittorio, l’apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia dei locali e dei beni contenuti nell’impianto. Sono previsti anche la pulizia di tutta la struttura, lo svolgimento di attività integrative alla pratica sportiva a favore della comunità. La concessione durerà cinque anni e gli spazi saranno concessi ad uso gratuito, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse a vantaggio dei cittadini.

Son.Ron.