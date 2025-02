Centocinquanta studenti a canestro, a vincere sport ed entusiasmo

Un pomeriggio a suon di canestri fuori dalle mura di scuola. Grande successo per il 3 contro 3 di basket degli istituti superiori monzesi (facente parte della rassegna dei giochi sportivi comunali), svoltosi venerdì scorso al campo di pallacanestro della palestra del Nei.

La kermesse ha visto fronteggiarsi più di 150 studenti degli istituti Hensemberger, Bianconi, Olivetti, Ferrari, e dei licei Zucchi, Porta e Nanni Valentini (assenti quest’anno il Mapelli e il Frisi), divisi nelle tre categorie allievi maschili, juniores maschili e categoria unica femminile. A trionfare sono stati il liceo Porta nella categoria femminile e negli juniores maschili, e l’istituto Hensemberger negli allievi maschili, in una fase eliminatoria parecchio combattuta.

"Nonostante l’assenza di scuole storiche come Mapelli e Frisi il livello tecnico è stato ottimo - commenta Francesco Illiano, uno degli organizzatori della competizione (docente in pensione di educazione fisica e coach di basket) -, e c’è stato un entusiasmo straordinario da parte dei ragazzi". La pallacanestro 3 contro 3 è una variante di quella tradizionale, che si gioca su un lato del campo dove si confrontano due formazioni di tre giocatori (più un cambio per squadra). Soluzione ideale per garantire alle scuole la formazione di squadre dall’alto profilo tecnico, con molti studenti-cestisti. La finale femminile è stata vinta dal Porta "con un bellissimo match dal punto di vista tecnico", commenta Illiano. Qui al secondo posto si è piazzato il liceo Nanni Valentini e al terzo l’istituto Bianconi. La finale degli allievi maschili ha visto prevalere l’Hensemberger sul liceo Porta e sul Nanni Valentini. Per quanto riguarda gli juniores maschili invece, è stato il Porta a scalzare l’Hensemberger, fermatosi al secondo e terzo posto con due diverse squadre, "pur avendo dominato il torneo". "A fare da arbitri sono stati due studenti di Zucchi e Bianconi – ci tiene a precisare coach Illiano –, mentre il referente dell’iniziativa è il docente di scienze motorie dello Zucchi Francesco Vircillo. Sono felice che questa rassegna (erede degli ex Cosmoss) permetta ai ragazzi di continuare a far vedere il loro potenziale sportivo".

Alessandro Salemi