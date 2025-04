Cena tra amici e colpi di scena all’Edelweiss

Una commedia scoppiettante, ricca di colpi di scena e di una feroce ironia, per ridere e al contempo riflettere. Il ritratto di una generazione, tra piccole meschinità e grandi sentimenti. È lo spettacolo teatrale dal titolo “Le prénom - Cena tra amici“, di Matthieu e Alexandre de La Patellière, nella versione italiana di Fausto Paravidino, che verrà portato in scena giovedì alle 21 sul palco del cineteatro Edelweiss a Besana. Cinque attori vestiranno i panni di altrettanti quarantenni, che si ritrovano una sera coinvolti, tra battute, legami e rancori, in un gioco di provocazione e verità: quando uno del gruppo annuncia che diventerà padre e quale nome ha scelto per il figlio si scatena una discussione che finisce per investire valori e scelte personali, disegnando l’immagine di una generazione allo sbando, tra segreti da nascondere e da rinfacciare. Biglietto d’ingresso 27 euro.