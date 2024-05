C’è un sottopasso da fare. La strada chiude 9 mesi

Per l’avanzamento del cantiere di realizzazione della Tangenziale Nord, tra Cesano Maderno e Seveso, da lunedì scatterà la chiusura di via Liberazione a Cesano Maderno e di via Della Repubblica a Seveso, fino all’intersezione con via Cevedale. Una chiusura che durerà per ben 9 mesi, fino al 16 febbraio 2025 e che riguarderà non solo il traffico veicolare ma anche il passaggio di pedoni. Il provvedimento, disposto da un’ordinanza della polizia locale dei due Comuni dopo la richiesta della ditta incaricata, è legato ai lavori relativi alla linea ferroviaria Milano-Asso sulla carreggiata stradale, che sono necessari per la realizzazione del sottopasso e della cosiddetta “Tangenziale Nord di Cesano“. L’interruzione è necessaria per consentire la realizzazione in sicurezza del sottopasso veicolare che permetterà al tracciato della nuova tangenziale di superare la linea ferroviaria. Durante il periodo di chiusura, l’accesso anche veicolare alle vie sarà consentito ai soli residenti e alle attività produttive. Il passaggio a livello di via Como sarà comunque sempre percorribile fino a fine intervento. Il maxi cantiere ha preso il via a gennaio e a metà aprile sono stati avviati i primi interventi per il nuovo sottopasso ciclopedonale sotto via della Liberazione.

In contemporanea, è iniziata la posa dei micropali, effettuata in orario notturno per consentire lo svolgimento del servizio ferroviario, per le opere previste in sede ferroviaria. L’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione nord est-sud ovest tra Cesano Maderno e Seveso con la realizzazione di un ponte a scavalco sul Seveso e di una galleria artificiale per il superamento della linea ferroviaria, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno, la riqualificazione della viabilità locale e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como.