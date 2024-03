Case Sparse: la storia col don della tv

“Da Case Sparse a Città di Limbiate” è il titolo dell’appuntamento con la storia limbiatese in programma questo pomeriggio dalle 15 nell’auditorium di via Cartesio. Sarà un percorso di foto, musica e racconti per ripercorrere i momenti salienti dell’ultimo mezzo secolo della città, documentati dall’occhio attento del fotografo Michelangelo Salerno (nella foto). L’evento è organizzato insieme all’Associazione Anziani Villaggio Giovi e all’Università delle Tre Età, con il patrocinio del Comune di Limbiate e avrà come ospite straordinario don Bruno Maggioni, già parroco del Villaggio Giovi, diventato qualche anno fa una star della tv dopo essere salito alla ribalta per la sua versione di “Mamma Maria” con cui concludeva i matrimoni.

Ci sarà l’opportunità di immergersi nelle radici e nelle tradizioni di Limbiate. Si mostreranno le immagini di alcuni dei momenti più significativi della storia di Limbiate, come ad esempio quella che fu ricordata come la “nevicata del secolo“, il 13 gennaio 1985, oppure la documentazione dell’abbattimento del Cinema Corallo al Villaggio Giovi. Poi ancora tutte le chiese della città (anche quelle meno conosciute), i personaggi famosi che sono passati di qui e che sono molti più di quanto si possa immaginare e ancora momenti solenni e festosi, momenti drammatici e gravi, le immagini di Greenland quando era meta di migliaia di famiglie da mezza Lombardia, la vecchia piazza della Repubblica, gli eventi in piazza Tobagi. Ci sarà spazio per tutto: accanto al fotografo Michelangelo, oltre a don Bruno, ci saranno il sindaco Antonio Romeo e lo storico Giuseppe Gariboldi. Ingresso libero. Ga.Bass.