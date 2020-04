Monza, 25 aprile 2020 - Tragico incidente, venerdì sera, sulla strada provinciale 13 Monza-Melzo a Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 62 anni è morto, mentre un 35enne è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, verso le 21, due piccoli furgoncini si sarebbero scontrati frontalmente e uno dei due mezzi, quello guidato dal 62enne, è finito a cavallo di un guard rail. Ancora da accertare dinamica e cause.

Immediato l'intervento di due ambulanze e l'elicottero dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il cui personale non ha potuto far niente per salvare la vita al 62enne. Il 35enne è invece stato portato in ospedale con l'elisoccorso.