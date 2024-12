Cantieri Villoresi: lavori su via Garibaldi per la metrotranvia Milano-Seregno

Approfittando dell’asciutta del Villoresi, nei prossimi giorni prendono il via i cantieri in via Garibaldi, nel tratto che coincide con il ponte sul canale.

Per consentire i lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano parco nord–Seregno per conto di Città Metropolitana di Milano, interventi che presuppongono necessariamente lo svuotamento dell’alveo fluviale dalle acque, da lunedì sarà istituito, con ordinanza della polizia locale, un cantiere stradale nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Villoresi e via Piave.

In particolare dall’Amministrazione comunale fanno sapere che non ci sarà nessuna interruzione della viabilità, ma solo una riduzione della larghezza della carreggiata e la soppressione di una corsia di marcia in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi. L’attraversamento sarà garantito dalla riprogrammazione del semaforo con un senso unico alternato. Per i pedoni saranno previsti percorsi alternativi, mantenendo comunque la possibilità di attraversamento della via Garibaldi.

Lungo il tratto interessato dai lavori è istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. Per venire incontro alle esigenze di spostamento, durante le festività natalizie i cantieri subiranno una pausa. Il doppio senso di marcia sarà ripristinato dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il cantiere di allargamento del ponte dovrà essere completato entro il 31 marzo, data di riapertura delle acque del canale Villoresi.