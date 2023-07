Cantiere a Ceriano Laghetto, Cavo Elettrico Tranciato Causa Danni a Residenti

Un cavo elettrico tranciato durante uno scavo di cantiere ha provocato danni ingenti a diversi residenti in via I Maggio a causa di un sovraccarico di tensione nella linea elettrica. Frigoriferi, condizionatori, televisori e caldaie “fulminati“ per un picco di tensione arrivato fino alle prese di casa. L’incidente si è verificato nella zona sud del paese, dove sono in corso lavori sulla linea fognaria di BrianzAcque. A causa della rottura del cavo, nelle case è saltata la corrente elettrica. Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra tecnica di pronto intervento di E-Distribuzione, che ha effettuato la riparazione necessaria a ripristinare il servizio ma a quel punto i residenti hanno potuto rendersi conto dei danni provocati. "I cittadini che hanno subito dei danni saranno risarciti da E-Distribuzione", assicura il sindaco Roberto Crippa.

Ga.Bass.