Cantabrianza senior, gli esordienti sul palco

Riflettori accesi domani sera alla Taverna dei Sapori di viale Lombardia 76 a Monza dove andrà in scena la seconda serata del Cantabrianza Senior, manifestazione canora ideata da Dino Angelini che vede in lizza 28 cantanti over 35 al loro esordio nella musica leggera italiana. Una kermesse che si concluderà con la serata finale in programma il 28 marzo: "Non pesavamo certo di registrare il gradimento di così tante persone che volevano esibirsi davanti al pubblico". Sul palco si esibiranno Michele D’Avanzo di Busto Arsizio, Rita Jannione (Busto Arsizio), Paolo Colombo (Monza), Tamara Ventura (Cremona), Fabio La Mendola (Cernobbio), Simona Scullino (Novate milanese), Rossella Longo (Cabiate), Biagio Califano (Casatenovo), Pietro Falco (Morbegno), Alessandra Paravati (Meda), Nazzareno Carchidi (Calolziocorte), Antonio Triolo (Cinisello Balsamo), Barbara Pertora (Seveso), Tonino Ranieri (Laino), Angel (Barzanò), Marco Freddy (Monza), Luigi Aladonna (Valmadrera), Massimo Del Duca (Bergamo), Martina Brescia (Lissone), Monica Di Concilio (Lesmo), Pietro Maffolini (Schignano), Liliana Cantoni (Mezzegra), Cristina Magnani (Tremezzo), Alessandro Casafina (Milano), Veronica Speculante( Cesate), Sara Semeraro (Seregno), Dario Colombo (Giussano) e Nadia Zorzan (Giussano). La serata sarà presentata da Fabio Taormina per la regia di Enrico Mandressi. Tutte le serate del Cantabrianza Senior saranno riprese da tele Rete 55 e trasmesse sul canale 88 del digitale terrestre.

Gigi Baj