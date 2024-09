Cani di razza e fantasia. La sfilata “Bulli e pupe“

Sfilata di cani di razza e fantasia al Bosco delle Querce. Domani andrà in scena l’iniziativa “Bulli e Pupe“, il concorso per scegliere tra gli amici a quattro zampe il vero bullo, la splendida pupa, il più monello, il più simpatico e la più dolce. La quota di partecipazione al concorso è di 10 euro. Si comincia alle 10 per arrivare alle 11 all’esibizione dei cani della protezione civile del Parco delle Groane. Alle 17 la sfilata “Bulli e pupe“, quindi la premiazionde. Saranno presenti anche hobbisti e artisti con opere a tema animali e associazioni animaliste della Brianza a cui sarà devoluto l’incasso della manifestazione.

Son.Ron.