Camion fantasma crea il panico. Conducente colpito da un malore

Tragedia sfiorata lungo la Saronno-Monza, dove qualche giorno fa un camion praticamente senza controllo ha percorso un lungo tratto rettilineo, prima che il conducente, trovato in stato di semi-incoscienza, riuscisse a bloccare il mezzo al centro di un incrocio dopo avere superato il semaforo rosso. Sul posto era già presente una pattuglia della polizia locale avvertita da alcuni automobilisti, che erano in coda dietro il mezzo pesante che procedeva a velocità ridottissima.

Alla guida c’era un uomo vittima di un malore, in stato confusionale. Grazie al pronto intervento della polizia locale e dei carabinieri, il mezzo è stato fermato e l’uomo soccorso.

Il camion proveniente da Limbiate, dopo avere percorso un tratto di quasi 2 km a passo d’uomo, creando una coda infinita di veicoli, si è fermato al centro dell’incrocio con via Cavour, dopo avere superato il semaforo rosso ed essersi trovato di fronte un’automobile passata regolarmente con il verde, la cui presenza improvvisa davanti al cofano deve avere causato un sussulto al conducente, che d’istinto ha frenato bloccando il mezzo pesante e consentendo ad un agente della polizia locale di salire in cabina per mettere in sicurezza il veicolo.

L’uomo infatti non reagiva alla chiamate: per questo è stato subito chiesto l’intervento di un’ambulanza. Il conducente del mezzo pesante, un 63enne di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere sottoposto ad accertamenti, mentre il mezzo pesante spostato dall’incrocio e messo in sicurezza, è stato successivamente recuperato dall’azienda proprietaria.

Ga.Bass.