Cambio al vertice degli industriali. Assolombarda Monza e Brianza:. Parravicini è il nuovo presidente

L’assemblea della sede territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda ha eletto ieri i 35 componenti del comitato che, a loro volta, hanno scelto Matteo Parravicini come presidente per il quadriennio 2025-2029. Parravicini prende il posto di Giovanni Caimi, che ha concluso il suo mandato iniziato nel 2021.

Consigliere delegato nell’azienda di famiglia, la Parà Spa, azienda di Sovico specializzata da oltre 100 anni nella produzione di tessuti innovativi di alta qualità, Matteo Parravicini è laureato in Ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo Economico-organizzativo al Politecnico di Milano. Negli anni ha ricoperto numerose cariche in Associazione. Nel 1999 diventa membro della Giunta dell’Associazione Industriali Monza e Brianza ed entra a far parte del Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori, di cui diventerà presidente dal 2007 al 2010. Nel 2013 assume la carica di vicepresidente vicario di Confindustria Monza e Brianza.

Dal 2021 è componente del Comitato della sede di Monza e Brianza di Assolombarda e componente del Consiglio generale di Assolombarda. Ecco tutti i 35 nuovi rappresentanti del comitato: Serena Agostini (Virma Spa), Antonio Albini (During Spa), Marco Bailo (Boldrocchi Srl), Carlo Bertani (Elesa Spa), Stefano Luigi Bianconi (Columbus Srl), Paolo Biffi (Agenzia Yes! Spa), Ivan Bizzo (Agea Broker Srl), Stefano Bravo (Pwc Business Services Srl), Davide Brunello (Basf Italia Spa), Karim Bruneo (Candy Spa), Giovanni Caimi (Caimi Brevetti Spa), Luciano Caspani (Cleaf Spa), Renato Cerioli (Istituti Clinici Zucchi Spa), Riccardo Massimo Colombo (Zincol Ossidi Spa), Andrea Costantini (A. Agrati Spa), Paolo Crippa (Brianza Plastica Spa), Andrea Piero Dell’Orto (Dell’Orto Spa), Dario Di Capua (Elettronica Aster Spa), Alberto Gerardo Dossi (Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl), Fabrizio Felippone (Project Automation Spa), Andrea Feliziani (Cisco Systems Italy Srl), Giuseppe Fontana (Fontana Luigi Spa), Matteo Maria Galimberti (Flexform Spa), Massimo Adelmo Arnaldo Giovanardi (Giovanardi Spa), Rodolfo Greppi (Studio Greppi & Associati), Domenico Lolli (Nsn Italia Spa), Renato Martire (Stmicroelectronics Srl), Matteo Giovanni Napoli (Schindler Spa), Mario Matteo Parravicini (Parà Spa), Ambra Redaelli (Rollwasch Italiana Srl), Luca Russo (Patheon Italia Spa), Claudio Sadino (L’Aprochimide srl), Marco Sala (Italsilva Commerciale Srl), Sandro Salmoiraghi (Salmoiraghi Spa), Riccardo Vincenti (Ksb Italia spa).

R.M.