Busnago, tutti contro tutti. Cinque candidati al via. E Quadri sogna il tris

Cinque candidati per 6.700 abitanti, è forse il caso più vistoso fra tutte le eccezioni dei comuni del Vimercatese, ben 18, impegnati nel rinnovo del sindaco alla tornata di questo fine settimana.

Tutti contro tutti, dunque, a Busnago, dove gli elettori, ai quali spetterà scegliere, sono alle prese con lo studio di liste e programmi. Marco Corti, oggi sindaco in carica, non si ripresenta, al suo posto tenta il terzo mandato dopo i due che vinse nel 2009 e nel 2014 Danilo Quadri, 59 anni, responsabile dell’ufficio legale di un fondo complementare: la lista è la stessa, “Progetto Busnago“. Ci sono poi Silvia Brambilla, 52 anni, avvocata, con “Io scelgo Busnago“; Giancarlo Incerrano, classe 1967, avvocato, con “Uniti per Busnago“, centrodestra; Fabio Scotti, 50 anni, avvocato, alla testa di “Busnago Solidale“, centrosinistra, e Valeriano Tremolada, 74 anni, pensionato, di “Insieme per Voi Busnago“. Molte le proposte per il mandato, dopo l’approvazione del nuovo Piano di governo del territorio, Quadri, in caso di vittoria, proseguirà "con la tutela dell’ambiente" anche grazie "al potenziamento della rete ciclopedonale". Brambilla promette la nascita "di uno sportello polifunzionale dove i busnaghesi potranno ricevere aiuto su salute, istruzione, occupazione, casa, servizi sociali". Oltre "al rafforzamento della polizia locale e della videosorveglianza", Incerrano punta su "un piano sicurezza fra ascolto della gente e delle categorie produttive con mappatura del territorio". Mentre Scotti parte "da uguaglianza e giustizia sociale", valori che permeano le proposte per tutto il quinquennio fra le quali "percorsi di orientamento per disoccupati e stage per giovani in collaborazione con le aziende della zona".

Otto, infine, i punti che contano per Tremolada, "rapporto con i cittadini, servizi alla persona, sicurezza, istruzione e cultura, ecologia, territorio, viabilità e infine sport e tempo libero".