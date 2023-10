Monza, azienda di legname divorata dal fuoco: paura per i vicini

BOVISIO MASCIAGO – Un maxi incendio ha divorato un capannone che ospitava alcune aziende e attività adibite alla lavorazione e vendita del legno, ieri pomeriggio, a Bovisio. È successo in via Bonaparte al confine con Limbiate, vicino ad aree boschive e alle case.

Alcune palazzine limitrofe, per precauzione, sono state evacuate e si è chiesto ai cittadini di indossare le mascherine, per evitare di respirare il fumo acre alzatosi dall’area. Sul posto, infatti, è arrivato anche un mezzo Nbcr dei pompieri (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per verificare la presenza di eventuali fuoriuscite tossiche.

Tutto è iniziato pochi minuti dopo le 16, per cause ancora sconosciute. La lotta contro le fiamme, alte diversi metri, è durata per circa 3 ore. Con molti mezzi dei vigili del fuoco, arrivati da tutti i distaccamenti della zona, impegnati. "Stavo per andare in doccia quando è saltata la luce, sono corso fuori e ho visto le fiamme", ha raccontato una persona che abita proprio a fianco.

Sconvolti i residenti nei paraggi. "In una oretta ha divorato tutto", racconta un altro testimone. Sul posto sono arrivati anche tre mezzi del 118: una donna di 59 anni per lo spavento ha avuto un malore, è stata soccorsa e visitata sul posto. Impegnati in gran forze anche i carabinieri della Compagnia di Desio e la polizia locale, che ha chiuso le strade limitrofe. Molti i cittadini che si sono avvicinati a piedi incuriositi da quanto stava accadendo e forte anche il tam-tam sui social network, visto che il fumo era visibile a diversi chilometri di distanza.