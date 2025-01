Brugherio: ragazzini esplodono petardi sotto la casa di riposo, multati i genitori

Monza, 2 gennaio 2025 – I botti sotto una casa di riposo a Brugherio e tanti interventi per i festeggiamenti di Capodanno in Branza. Tutte le squadre permanenti e volontarie del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco, sono state impegnate per l’intera nottata del Veglione a fronteggiare le numerose richieste di soccorso tecnico urgente legate ai festeggiamenti. Monza in particolare è stata protagonista, a fronte dei divieti, come teatro di autentici spettacoli pirotecnici abusivi dal centro ai quartieri periferici come Cederna.

Sono stati effettuati oltre 30 interventi di soccorso tecnico urgente principalmente per incendi di vario genere cestini, rifiuti, siepi, sterpi. I più significativi sono avvenuti nel comune di Muggiò alle 23.51, in via Fratelli Bandiera per l’incendio di un’autovettura, per poi proseguire con la stessa tipologia a Monza in via Sant’Anastasia.

A Meda in via Callas una palazzina in via precauzionale è stata evacuata a causa di un fuga gas sulla sede stradale, a termine dell’intervento con i tecnici del gas le persone sono potute rientrare nelle proprie abitazioni.

Interventi di fine anno sono stati registrati dalla della polizia locale di Brugherio. Nel pomeriggio del 31 la pattuglia in servizio di controllo del territorio ha sorpreso alcuni ragazzi intenti a far esplodere petardi in via Martin Luther King (nei pressi della casa di riposo) e in via XXV Aprile. Sono state comminate 4 sanzioni da 100 euro ciascuna per violazione dell’articolo 7 del Regolamento di Polizia Urbana. Trattandosi di minori le sanzioni sono state effettuate a carico dei rispettivi genitori.

Alle ore 17 c’è stato invece un incidente, per fortuna senza feriti, in Via Quarto.

A seguito di uno scontro frontale tra due veicoli, c’è stato anche anche l’urto contro due veicoli regolarmente in sosta negli stalli di via Quarto. Un veicolo era una Ford C-Max condotta da un uomo del 1994 e residente a Cernusco sul Naviglio, l’altro era una Fiat Seicento condotta da un uomo del 1964 residente a Brugherio.

Uno dei conducenti coinvolti a seguito di accertamento etilometrico è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,77 alla prima prova, mentre la seconda prova è salita a 1,94, ben al di sopra del limite previsto a 0,5 g/l. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebrezza e il sequestro della patente di guida.

Inoltre uno dei due veicoli in sosta è risultato privo di revisione. Infine è stata rimossa una Skoda in via San Cristoforo e una moto in viale Lombardia. Entrambi, in stato di abbandono, verranno demolite e le spese di rimozione e demolizione, nonché la relativa sanzione, saranno notificate ai relativi proprietari.