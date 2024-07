Botte per una ragazza contesa. Ferito in piazza da un minorenne

Un litigio per una ragazza contesa, una parola, uno sguardo di troppo. Sarebbe questo il motivo che ha scatenato un litigio sfociato in violenza, a Desio, nella centrale piazza Cavour. Protagonisti due giovani di 25 e 17 anni. Con il primo che, nonostante la maggiore età, ha avuto la peggio ed è finito in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Ma ha rischiato grosso. I due sono a godersi la serata in giro. Probabilmente in due gruppi distinti. Che però si conoscono. A intrecciare le mire dei due c’è una ragazza. Che sarebbe contesa. Lo scenario è tutto da verificare ma a quanto pare il 25enne avrebbe fatto un passo verso la stessa. Ritenuto un passo "di troppo" dal 17enne.

Che, molto alterato, all’improvviso lo aggredisce. Calci, schiaffi e pugni a raffica, con l’arrivo anche di un gruppo di amici. E diversi passanti che assistono alla scena. Non è chiaro se qualcuno sia intervenuto e qualcuno degli amici possa aver aiutato il minorenne nell’azione punitiva. Di certo, c’è molta confusione e agitazione, tanto che alcuni testimoni decidono di chiamare i carabinieri. Accorrono a sirene spiegate tre gazzelle. L’aggressore è ancora sul posto.

Il 25enne viene portato in ospedale per alcune lievi ferite: in pronto soccorso viene medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi. I militari identificano il minorenne e lo rilasciano. La situazione torna tranquilla. Adesso, i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere in zona, per capire meglio cosa sia successo e gli effettivi partecipanti all’aggressione. Ascoltando anche alcune delle persone identificate come testimoni. Al momento la vittima non ha sporto querela, quindi il 17enne non ha ricevuto provvedimenti dall’Arma.