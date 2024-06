Bono e The Edge a Bovisio Masciago. Arriva la cover band più fedele

Tributo agli U2 con la band “4UB Italian U2 Tribute“. L’appuntamento è per domani sera alle 21 nell’area del mercato in via Paganini. La 4UB Italian U2 presenta uno dei tributi alla band irlandese degli U2 più conosciuti e seguiti, per la cura nel dettaglio, sia a livello scenografico che di sound.

Tutti gli strumenti quali ad esempio batteria, chitarre, bassi, sistemi di trasmissione, microfonazione, sono identici a quelli usati nei tour U2, così come lo sono le scenografie. I musicisti della band sono legati dalla pura passione di interpretare i propri idoli e dall’obiettivo di essere il miglior tributo U2 di tutti i tempi. L’idea prende vita e viene gestita da uno dei più fedeli chitarristi ad interpretare “The Edge“. Andrea Anx Perego, chitarrista internazionale, approvato anche dal “vero“ The Edge e conosciuto in tutta Italia e all’estero per aver collaborato con le più importanti band nel settore e per aver sponsorizzato eventi live dedicati agli U2 anche in Europa. Per avere le stesse timbriche dispone delle 7 chitarre originali più usate dal chitarrista degli U2. Dal 2010 la band vanta live in Italia, Polonia, Svizzera, Slovenia, Croazia e Francia, sui migliori palchi e festival estivi. Quattro i musicisti: oltre a Perego, a interpretare Bono Vox un vocal coach dal grande carisma, Gabriele Favia, e come impeccabile coppia ritmica, Danilo Dan Carnovale alla batteria nelle vesti di Larry Muller Jr e Mauro Berton al basso invece nelle vesti di Adam Clayton, ad esprimere energia, potenza e precisione.

Ogni singolo componente interpreta dalla A alla Z il proprio personaggio sia dal punto di vista artistico, con stessi abiti di scena, movimenti e somiglianza fisica, sia dal punto di vista musicale, con la stessa identica strumentazione, gli stessi suoni e lo stesso metodo di esecuzione che gli U2 utilizzano nei loro brani oltre ad aver ideato le stesse scenografie video e messe in pratica tramite una struttura di 200 pollici montata alle spalle del batterista, rendendo unico e originale l’impatto scenico. Per tutto lo spettacolo verranno proiettati in sincronia con la band gli stessi effetti luce (flash/colori) e gli stessi background, che gli U2 utilizzano nei loro tour. Uno spettacolo originale al 100 per cento. L’ingresso è libero. In caso di maltempo è opportuno consultare il sito del Comune, www.comunebovisiomasciago.mb.it.