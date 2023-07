Bombolette e copioni Colpi di spray e di scena La seconda vita del rione “firmata“ dai ragazzi

di Fabio Luongo

Colorata, piena di richiami all’estate e allo sport, ma soprattutto completamente pensata e realizzata dai ragazzi, che hanno dato così il loro contributo alla nuova faccia del quartiere in via di riqualificazione. È l’opera collettiva di street-art creata sui muri esterni del Cubotto, il centro civico e di aggregazione di via Lando Conti, nel quartiere don Moscotti: un murale firmato dai partecipanti al “Beyond the Walls Street Art Lab“, il laboratorio che ha coinvolto un gruppo di adolescenti del territorio. I giovani si sono ritrovati per sette incontri durante i quali hanno progettato l’opera. Poi si sono armati di bombolette spray e sotto la guida dell’illustratore e urban artist Luogo Comune hanno realizzato concretamente il murale.

"Fin dall’inizio un muro così grande ci ha fatto ragionare su una pluralità di messaggi e significati – raccontano le operatrici di Spazio Giovani che hanno coordinato l’ideazione e la realizzazione dell’opera –. Così abbiamo subito deciso di non scegliere un’unica idea da veicolare, ma di farne invece convivere molte insieme. Ognuno, attraverso arte e bombolette, ha portato nel laboratorio qualcosa di suo, abbiamo cercato un equilibrio estetico e di contenuto che ci appartenesse. Senza dubbio il risultato porta con sé il senso della riqualificazione di un luogo come il Cubotto e del quartiere attorno". Il laboratorio è una delle iniziative di intrattenimento formativo per i ragazzi inserite nel progetto “STArt-Sport, teatro e arte per i giovani in Brianza“, coordinato dal Comune di Lissone e promosso insieme alle Amministrazioni di Vedano, Macherio, Triuggio, Carate e Besana, all’ufficio di piano dell’Ambito di Carate, all’Istituto superiore Giuseppe Meroni, all’associazione Live, al Teatro dell’Elica e all’Us Atletica Vedano, con finanziamento della Regione.

Tra le esperienze proposte per favorire l’aggregazione e l’inclusione dei giovani, c’è stato anche il corso “Teatrando“, nel quale i ragazzi hanno imparato a impiegare gli strumenti del teatro per conoscersi, socializzare ed esprimersi. Proprio questi giovani andranno in scena il 24 settembre a Palazzo Terragni con uno spettacolo che farà da evento finale del progetto. "Con i corsi di street art e di teatro abbiamo voluto offrire un’opportunità di intrattenimento formativo, esperienze di svago che sono state anche spunti di riflessione e dibattito per i ragazzi - spiega l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Camarda -. L’obiettivo è anche rilanciare il Cubotto come punto di ritrovo giovanile, e dare continuità al progetto di riqualificazione di quell’area della città".