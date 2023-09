Binario 7, la stagione “impossibile“ . Teatro, musica e battaglie di poesia

Il teatro Binario 7 di Monza si prepara ad accogliere il pubblico per la 19^ stagione, forte della conferma da parte di Regione Lombardia, di essere uno dei "soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo". "Un riconoscimento – sottolinea il direttore artistico Corrado Accordino – che si aggiunge a quello rappresentato dall’ingresso, da parte de “La Danza Immobile“ (per il triennio 2022-2024) tra gli organismi di programmazione teatrale selezionati dal Fondo unico per lo spettacolo, promosso dal ministero della Cultura". “Sii realista, chiedi l’impossibile“ è il titolo della nuova stagione: oltre 50 spettacoli su 5 stagioni tematiche.

Si confermano le rassegne Teatro+Tempo Presente, costituita da sedici spettacoli, di cui 4 della Compagnia teatro Binario 7. Aprirà la stagione “Il matrimonio era ieri“ (dal 6 all’8 ottobre), una satira esilarante che ribalta e capovolge tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore. Teatro+Tempo Famiglie, dedicata ai più piccoli, conta otto spettacoli. Spazio poi agli otto appuntamenti di “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori“, la proposta musicale definita dal maestro Roberto Porroni tra grandi classici dal respiro internazionale e rivisitazioni da scoprire. Resta anche Teatro+Tempo Eventi, dedicata al Capodanno e ad altri 3 appuntamenti fuori stagione. Non ci si ferma qui: torna la prosa de “L’altro Binario“ con le sue nuove proposte e i nuovi linguaggi, esplorati quest’anno attraverso quattordici spettacoli. Cartellone completo, biglietti e abbonamenti su www.binario7.org Spazio poi all’arte, con “Binario Arte“ e un programma di mostre e iniziative che si snoderà negli spazi di via Turati per l’intera stagione.

Torna anche quest’anno PoesiaPresente con Ring Rap Poetry Slam e diventa più strutturato anche “Binario Danza“, con due appuntamenti già in cartellone, accanto a cui prenderà corpo anche Binario Cinema, una rassegna tutta da scoprire. Si arricchisce il palinsesto di Radio Binario 7 e i corsi proposti dalla Scuola di teatro Binario 7, frequentata ormai da 700 allievi.

C.B.