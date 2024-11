Biciclette, multe panettoni e buon senso

Crippa

Questa volta approfitto del commento per raccontare un fatto di cronaca. Accade qualche mese fa. C’è un uomo di più di 80 anni, abbastanza atletico nonostante l’età non più verde, che ama farsi qualche chilometro in bicicletta nel verde per tenersi in forma.

Il Parco di Monza è ovviamente la sua meta prediletta. Solo che un giorno, mentre percorre la pista ciclabile che corre lungo le sue mura, si imbatte in uno dei tanti panettoni (non quelli da mangiare, ma quelli di cemento) colà disposti per impedire alle biciclette di prendere troppa velocità e risultare pericolose per i passanti. Il vecchietto lo sa, ma vuoi per una distrazione vuoi per un guaio al velocipede, non se ne avvede in tempo e invece di evitarlo lo centra in pieno.

Ovviamente, capitombola, ma essendo abbastanza atletico mette giù le mani in tempo e riesce a evitare di atterrare di muso. Il manubrio della bicicletta però non è così “gentile” e gli finisce lui, sul naso, rompendoglielo. Perde tanto sangue, ma una passante lo soccorre subito e chiama anche un’ambulanza. Il vecchietto se la caverà con qualche contusione e un naso rotto. Il problema per lui inimmaginabile è quanto avviene più tardi. Allertati probabilmente dall’ambulanza, sul posto arrivano anche gli agenti della polizia locale.

Che, dopo essersi sincerati di quanto accaduto (immaginiamo), staccano una multa al povero vecchietto. Articolo 141 del Codice delle Strada. In soldoni, non ha evitato un “ostacolo prevedibile”. E dunque, anche se certo il panettone non ha patito danni neppure lontanamente paragonabili al quelli del suo naso, il vecchietto si ritrova a dover pagare una quarantina di euro di contravvenzione. E lui, che è uomo all’antica, per non avere grane decide di pagare tutto sull’unghia. Ma si chiede: dura lex sed lex, certo, ma era proprio giusto così?