Biassono (Monza Brianza), 30 giugno 2020 - Grave infortunio sul lavoro questa mattina in una ditta di Biassono. Un operaio di 48 anni si è ferito al dorso di una mano mentre stava utilizzando una sega circolare.

Secondo una prima ricostruzione, a dare l'allarme sono stati i suoi colleghi: sul luogo dell'incidente, in via Friuli 7, sono intervenuti un'ambulanza della Croce verde di Lissone, una pattuglia della polizia locale di Biassono e i tecnici dell'Ats Brianza. L'operaio è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo per tamponare l'emorragia e cercare di salvare l'arto. Sul fronte delle indagini, al lavoro i vigili e il personale dell'Ats per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio ed eventuali responsabilità..