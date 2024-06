Biassono rivive il Secolo dei Lumi. Il Gran Ballo e i caffè letterari

La Brianza torna patria della filosofia razionalista e dei Lumi, nel nome dei fratelli Verri. Lo farà da questo weekend, con passeggiate storico-filosofiche, mostre dedicate a Kant e ai cardini del pensiero settecentesco, dialoghi, viaggi nei caffè viennesi e voli in mongolfiera, laboratori e lanci di nuove riviste. Lo farà a Biassono, grazie alla prima edizione del “Festival dell’Illuminismo 2.4“, promossa dal Museo civico Carlo Verri, dal Gral-Gruppo ricerche archeostoriche del Lambro e da Il Verro d’Oro, un periodico che trae ispirazione dalla pubblicazione “Il Caffè“ dei Conti Verri, che proprio 260 anni fa vide la luce attraverso l’Accademia dei Pugni. Domenica e poi di nuovo domenica 16, in collaborazione col Comune, Villa Verri, Palazzo Bossi e Villa Monguzzi si trasformeranno in luoghi di dibattito e di critica, come i caffè settecenteschi, lasciandosi ispirare dalle suggestioni del Secolo dei Lumi e dalle idee filosofiche che stanno alla base della nostra società civile. Animatori di quella rivoluzione culturale in Italia furono i fratelli Verri, la cui famiglia è stata storicamente legata a Biassono. "Dopo aver organizzato alcuni caffè filosofici ispirati ai testi dell’Accademia dei Pugni – spiega Alberto Caspani, ideatore de Il Verro d’Oro – ne riproponiamo la formula, con l’intento di fare dell’esercizio critico un’esperienza socialmente costruttiva e sempre più vicina alla vita quotidiana". Così domenica alle 9 dal Bistrot Reale di Monza e fino a Biassono, attraverso il Parco, si snoderà una passeggiata storico-filosofica, mentre alle 10.30 al Museo Verri aprirà i battenti la mostra “Sapere aude! - Kant24“, che illustra i cardini dell’Illuminismo europeo, la vita dei filosofi e il loro posto nella cultura pop, ma propone anche edizioni originali dei libri di Immanuel Kant. Alle 11.30, nei giardini di Villa Verri, Fabio Minazzi dell’Università dell’Insubria sarà protagonista del dialogo filosofico “Un nuovo Illuminismo per un nuovo ‘89“.

Nel pomeriggio a Lissone, in via Baccelli, il Club della Mongolfiera di Brugherio rievocherà lo storico volo del 1784 del conte Paolo Andreani, mentre alle 14.30 in Villa Monguzzi “Viaggio nei caffè di Vienna“ con Kathrin Ploder-Augurusa di Austria Turismo. Alle 15.30 “Tour dei Conti Verri“ con Gianfranco Pertot. Alle 17.30 in Villa Verri il dialogo filosofico “Luci e ombre dell’Illuminismo“ con Paolo Mottana dell’università di Milano-Bicocca. Alle 18.30 i “Quadri Viventi“ settecenteschi delle studentesse del liceo Nanni Valentini ed esibizioni in costumi d’epoca, e alle 21 “Gran Ballo dell’Imperatore“ in costumi ottocenteschi.