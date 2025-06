Beoni e Cavalleri trionfano per il Team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine

Beoni (foto) e Cavalleri sono un’accoppiata vincente. Nonostante arrivino da categorie diverse, rappresentano alla grande i colori del Team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine, società cicloamatoriale di Giussano presieduta da Giancarlo Frgierio. Insieme hanno formato un tandem vincente nelle gare di Arcore e Buscate. Una doppietta che fatto sognare i colori giussanesi dopo un paio di settimane avare di successi.

Questa combinazione ha visto protagonista il campione italiano Filippo Beoni, che al traguardo di Arcore ha nettamente superato gli avversari relegando in seconda posizione Marcello Tota (Rea Bike System Cars Coedil) e in terza Matteo Bertani del Team De Rosa Santini: settimo Paolo Cavalleri. Quest’ultimo aveva festeggiato la vittoria 24 ore prima in quel di Buscate in occasione del Memorial Aldo Colombo per la categoria Super Gentleman. Al termine di uno sprint superlativo Cavalleri ha preceduto Pasquale Floreale (Team Qred) e Stefano Brandini del Pedale Senaghese, mentre il compagno di squadra Angelo Panzera si piazzava in sesta posizione.

A Buscate si è messo in luce anche Mirco Merlo con il quinto posto tra i Gentleman 2, dove si è imposto l’ex dilettante Mirko Bruschi del Velo Club Pontenure.

Danilo Viganò