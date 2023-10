Benedizione e sfilata del cane fantasia a Monza

Un fine settimana di festa. Oggi i volontari dell’Enpa saranno in via Italia con tanti gadget dedicati al mondo degli animali. Domani l’appuntamento sarà al rifugio di via San Damiano: alle 14 al via la Giornata degli animali con la benedizione. Sarà possibile visitare il rifugio e scoprire i tanti animali (non solo cani e gatti) in cerca di una famiglia. Per chi verrà con il proprio cane sarà attiviato, durante il periodo di visita del canile, un servizio di dog sitter. In programma anche un percorso di Mobility Dog. Non mancheranno giochi, attività, il trucca bimbi e l’immancabile benedizione degli animali. Come vuole tradizione ci sarà anche la sfilata e il concorso Cane Fantasia dove il premio andrà non certo al cane di razza ma a quello più simpatico, più giovane, più anziano, quello dall’aspetto più buffo.