Bar negato al centro sportivo ex Cral. Nessun candidato per la gestione

Al momento si sono chiuse senza presentazione di offerte le manifestazioni di interesse aperte dal Comune di Limbiate per assegnare gli spazi sportivi dell’ex Cral Antonini di Mombello. L’ampia area verde attrezzata, un tempo circolo ricreativo dei dipendenti dell’ospedale Antonini, è di proprietà della Provincia, ma dal 2020 in comodato d’uso gratuito al Comune che ha dichiarato l’obiettivo di farne un centro d’interesse per tutto il quartiere e non solo, tanto da averci già investito circa un milione di euro. L’ostacolo più grosso da superare però sembra essere quello dell’affidamento in gestione. Al momento operano due società sportive, l’Asd Tennis Limbiate (nella foto) e l’Asd Limbiate calcio, con un contratto di comodato che prevede l’utilizzo fino a tutto il mese di giugno. Ma alla proposta di prendere in gestione la struttura per i prossimi 6 anni (eventualmente rinnovabili), nessuno si è fatto avanti. "Cercheremo altre soluzioni, puntiamo a rilanciare quell’area mettendola a disposizione di tutti i cittadini e ce la faremo", assicura il sindaco, Antonio Romeo, aggiungendo che "non è più possibile andare avanti come oggi con le società che pagano solo i consumi".

Il progetto del Comune prevede di affidare la manutenzione degli immobili, con la garanzia di mantenerli in ottimo stato, la collaborazione con associazioni locali, che potranno utilizzare le strutture attraverso concessioni d’uso, la promozione di attività sportive, culturali e sociali per rendere questo spazio un punto di riferimento per tutti. Un progetto che al momento deve fare i conti con la mancata dimostrazione di interesse da parte delle due società attualmente coinvolte. Pare che ad avere frenato gli entusiasmi sia soprattutto la negata possibilità di attivare direttamente un servizio di bar ristoro, da cui potrebbe arrivare una fonte importante di ricavi. Questa opportunità sarebbe invece prevista nell’affidamento complessivo di tutta l’area, che comprende anche l’ex teatro e l’ex bocciodromo. La soluzione, secondo il sindaco, arriverà entro l’estate.

Gabriele Bassani